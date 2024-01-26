طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، حالة طقس الإسكندرية اليوم، موضحة أنه سيكون غير مستقر على مختلف الأنحاء، مع سقوط أمطار غزيرة على معظم مناطق شرق وغرب ووسط المدينة، مع نشاط للرياح الشديد، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، تزامنا مع ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار بسبب نوة الكرم التي تضرب المحافظة حاليا.

طقس الإسكندرية اليوم

وأوضحت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، في بيان، أن طقس الإسكندرية اليوم، تصل فيه درجة الحرارة إلى 13 مئوية، مع إحساس مرتفع بالبرودة، واستمرار نشاط سرعة الرياح، ما يتسبب في اضطراب حالة البحر الأبيض المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، مع توقف حركة الصيد بالإسكندرية، موضحة استمرار موجة الطقس السيئ حتى 2 فبراير المقبل.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

ورفعت أحياء الإسكندرية الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وحالة الطقس المتقلبة، حسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إلى جانب انتشار سيارات الشفط وتسليك الشنايش لعدم تراكم المياه والتسبب في تعطيل لحركة المرور أو سير المواطنين.