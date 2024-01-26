فوز الترسانة البحرية وتوشكى وسقوط شباب النيل بدوري القسم الرابع بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج مباريات الجولة السابعة عشرة التي أجريت أمس من مجموعات دوري القسم الأربع على أن تلعب باقي المباريات اليوم الجمعة.

المجموعة الأولى

في المجموعة الأولى فاز الترسانة البحرية على مركز شباب الدخيلة بنتيجة 3-2، والتي تضم أيضا «مركز شباب العبور والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

المجموعة الثانية

وأجريت 3 مباريات من المجموعة الثانية التي تضم فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» وانتهت مباراة مركز شباب إمبروزو مع نظيره مركز شباب الحضرة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2 ، وبالتعادل الإيجابي أيضا انتهت مباراة المصري السكندري ومركز شباب النصر بهدف لكل منهما، فيما حقق نجوم المتراس الفوز على شباب النيل بنتيجة 5-2.

‏المجموعة الثالثة

وشهدت المجموعة الثالثة، مباراة واحدة، بين فريقي، دهميت وتوشكى، إذ حقق توشكى الفوز على نظيره دهميت بنتيجة 1/3، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

المجموعة الرابعة

وأقيمت مباراتان في المجموعة الرابعة، حيث التقى أهلي الملاحة مع نجوم النصر الذي فاز بهدفين نظيفين، بينما فاز قرشة على توماس بنفس النتيجة بهدفين دون رد، وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس».