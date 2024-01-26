موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة المنوفية

يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة المنوفية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 16 يناير الماضي في مدارس المحافظة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في المنوفية، عقب اعتمادها من المديرية وإرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية ليتم إعلانها في المدارس الأحد المقبل 28 يناير.

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان، لذلك تكون متاحة للطلاب سريعا، عقب انتهاء الامتحانات.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية تم الانتهاء منها 25 يناير في جميع المحافظات، ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي غدا 27 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل.