أسعار عمرة شهر رجب 1445.. تبدأ من 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية

كشفت مصادر في غرف شركات السياحة ووزارة السياحة المصرية أنَّ أسعار عمرة شهر رجب 1445 للمواطنين المصريين بمختلف الفئات تبدأ من 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية المتنوعة وتكون مدتها أسبوعين، كما تبلغ أسعار العمرة 30 ألف جنيه وتكون خلال إجازات منتصف العام الدراسي الجاري، أي أواخر شهر فبراير الجاري.

أسعار عمرة شهر رجب 1445

وقالت المصادر لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة شهر رجب 1445 تقل عن أسعار عمرة شهر شعبان 1445، وتصل إلى 30 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية لمدة 14 يوما، منوهة إلى أنَّ الأسعار تختلف من شركة لأخرى، وذلك وفقا لمواعيد السفر وحجز الطيران وكذلك قرب أو بعد سكن المعتمرين من الحرم المكي.

أسعار عمرات شهور رجب وشعبان 2024

وأوضحت المصادر في شركات السياحة أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف المحافظات على السفر لعمرة شهر رجب 1145 هجريًا بخلاف السنوات الماضية وأن غالبية الرحلات تم حجزها ، مؤكدة أن تزامن الرحلات مع إجازة منتصف العام هو سبب زيادة نسب الأشغال.