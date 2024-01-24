غدا أول الأيام البيض في شهر رجب.. ما فضل صيامها؟

تبدأ غدا أول الأيام البيض في شهر رجب، إذ أكّدت دار الإفتاء أنَّ الأيام البيض في شهر رجب هي التي توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، ويوافق اليوم الأول من الأيام البيض 13 رجب غدا الخميس 25 يناير، أما اليوم الثاني من الأيام البيض 14 رجب سيوافق الجمعة 26 يناير، ومن المقرر أن يوافق اليوم الثالث من الأيام البيض 15 رجب يوافق السبت 27 يناير.

صيام الأيام البيض في شهر رجب

ويعد صيام الأيام البيض في شهر رجب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مستدلة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.. بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

فضل صيام الأيام البيض في شهر رجب

وحول صيام الأيام البيض في شهر رجب، أكّدت دار الإفتاء أنَّه من واظب على صيام الأيام البيض كانت له كصيام الدهر وليس فقط في شهر رجب، حيث ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: (كان رَسَولُ الله «صلى الله عليه وسلم» يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ).