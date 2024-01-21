ضريح علي الجمام بالمنيا.. قِبلة الأهالي في شهر رجب

يشهد ضريح علي الجمام، قاضي قضاة البهنسا في محافظة المنيا، إقبالًا متزايدًا من الزوار خلال شهر رجب، إذ يعد من أهم أضرحة القرية، التي يتوافد عليها مئات الزائرين يوميا.

ضريح الجمام في البقيع الثاني بالبهنسا

والشيخ علي الجمام، هو أحد القضاة البارزين، تولى القضاء في مدينة البهنسا، وعُرف عنه عدله وحكمته، ويقع ضريحه في منطقة البقيع الثاني في قرية البهنسا، ويتميز الضريح بتصميمه الفريد، إذ يضم قبة كبيرة مزينة بالزخارف الإسلامية.

وقال مندي عبد الحكيم، مُعلم من أهالي بني مزار: «يحرص الزوار على زيارة ضريح علي الجمام في كل الأوقات، خاصة في شهر رجب، كما يحرصون على زيارة مقامات الصحابة والتابعين الذين استشهدوا في معركة البهنسا».

وأضاف سلطان مراد، أحد رواد منطقة البهنسا، أن الشيخ علي الجمام، قاضي قضاة البهنسا، هو أحد أشهر الأولياء الصالحين في مصر، ولد بمدينة البهنسا في محافظة المنيا في القرن الخامس الهجري، ونشأ في أسرة علمية عريقة، وكان والده قاضي قضاة البهنسا وإمام المالكية في عصره، وتلقى تعليمًا دينيًا ولغويًا رفيع المستوى.

الشيخ الجمام برز في علوم الدين

وقال مسؤول بالآثار الإسلامية بالبهنسا في تصريحات لـ«لوطن»، إن الشيخ علي الجمام برز في علوم الدين والفقه والقضاء، وكان عالمًا فاضلًا وقاضيًا عادلا، عُرف بحكمته وعدله وكرمه، وتولى منصب قاضي قضاة البهنسا في سن مبكرة، واستمر في هذا المنصب حتى وفاته.

وأضاف: «كان علي الجمام ذا مكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي، وكان يحظى باحترام الجميع، وتوفى في مدينة البهنسا عام 460 هجرية، ودفن في مسجده، ويعد ضريحه من أهم المعالم في قرية البهنسا، يقصده الزوار من جميع أنحاء مصر.