محافظ أسيوط: تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاعها والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمباني الملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

إجراءات تقنين المباني

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز مدير الشؤون الدينية بالمحافظة، ومنار غالي مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، حيث استعرض محافظ أسيوط الإجراءات التي تم اتخاذها لعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي صدر لها قرارات تتعلق بالترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التقنين بعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية والتراخيص.

تقنين أوضاع الكنائس

وأكد المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين مسؤولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية لإسراع الخطى في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشددا على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.