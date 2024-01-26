في تحذير عاجل من الأرصاد الجوية، حذرت من موجة أمطار غزيرة جديدة تضرب 8 محافظات خلال الأيام المقبلة، بعدما بدأت الموجة الحالية أمس، وتستمر على مدار اليوم، بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء حتى تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تستمر الأمطار على عدة مناطق يومي السبت والأحد المقبلين، على السواحل الشمالية والوجه البحري.

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة أمطار غزيرة جديدة تضرب 8 محافظات الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تبدأ موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الاثنين المقبل، لتكون هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تشمل 8 محافظات: الإسكندرية ومطروح والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والبحيرة، كما تنشط الرياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري على البحر المتوسط.

وتستمر موجة الأمطار الغزيرة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و80 كيلومتر/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة الاثنين 29 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 5 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.