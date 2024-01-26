نصائح طبية للتغيير المفاجئ في حالة الطقس.. أجواء شديدة البرودة

تنتشر الأمراض والفيروسات المعدية بسبب اختلاف حالة الطقس من وقت لآخر، لذا يجب اتباع بعض النصائح، التي تساعد على التغييرات القادمة من أجواء شديدة البرودة ونشاط كبير للرياح خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

هناك تغيير ملحوظ في حالة الطقس منذ أمس، وسيزداد الإحساس بشعور أجواء شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة، لوجود العديد من المنخفضات الجوية، التي ستزداد حدتها بشكل عام، خلال الفترة القادمة، خاصة نشاط الرياح ، بحسب حديث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان فيه برودة امبارح بشكل ملحوظ، والنهاردة هتزيد والأسبوع الجاي هتبقى أشد».

نشاط كبير للرياح خلال ساعات

هناك نشاط كبير للرياح خلال الفترة المقبلة، وقد تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، على السواحل الشمالية، ومن 30 إلى 35 كيلومترًا على الساعة بالنسبة لمحافظة القاهرة، لذا سيلاحظ الكثير من الناس أجواء شديدة البرودة مقارنة بالأيام الماضية، التي شهدت ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة، لوجود مرتفع جوي في الأيام الماضية بحالة الطقس.

تحذيرات خلال انخفاض درجات الحرارة

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عددًا من النصائح خلال انخفاض درجات الحرارة:

- يفضل عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، تجنبًا للإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

- الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، منعًا للإصابة بالأمراض التنفسية، التي تنتشر خلال فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

تناول المشروبات الدافئة

- استبدال المشروبات الباردة بالدافئة، لتدفئة الجسم حتى يكون قادرًا على مواجهة الأمراض، خلال انخفاض درجات الحرارة.

- عدم الجلوس في الأماكن التي يتوافر بها رطوبة شديدة.

- غسيل الأيدي باستمرار تجنبًا لانتقال العدوى والفيروسات المعدية، التي تنتشر خلال فصل الشتاء.