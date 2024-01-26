حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. أمطار ورياح في القاهرة والوجه البحري

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، الموافق 26 يناير 2024، حالة من عدم الاستقرار، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد في هذه الأيام، ويصاحبه انخفاضًا في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار على عدد كبير من المحافظات على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة، مع رياح شديدة تزيد بالشعور بالبرودة في فصل شتوي بامتياز.

وأكدت غرف العمليات في المحافظات، أن درجات الحرارة في طقس اليوم الجمعة منخفضة مع تكاثر السحب الممطرة في عدد من المحافظات وسقوط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض المناطق، مع ظواهر جوية تعبر عن فصل الشتاء منها سقوط الصقيع على الزراعات، عدا جنوب الصعيد الذي يكون فيه الطقس مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلاً.

مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وأكدت غرف العمليات في المحافظات أن المناطق التي ستشهد سقوط أمطار هي محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والإسكندرية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة)، وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومحافظتي بني سويف والفيوم والمنيا، بفضل تكاثر السحب الممطرة متوسطة الشدة والخفيفة على هذه المدن.

حالة الرياح اليوم الجمعة

واوضحت غرف العمليات في المحافظات، أن نشاط الرياح مستمر على كافة أنحاء البلاد على فترات متقطة، وتكون حالة البحرين الاحمر والمتوسط، مضطربة، ما يزيد إحساس المواطنين بالبرودة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على بعض المدن في جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).

طقس أول أيام إجازة نصف العام السبت 27 يناير

وأوضحت أن طقس السبت الموافق 27 يناير 2024، متزامنًا مع أول أيام إجازة نصف العام 2024، سوف يكون ممطر على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.