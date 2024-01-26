حالة الطقس الأيام المقبلة.. لماذا حذرت الأرصاد من أجواء 29 يناير؟

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة وغزيرة، تضرب العديد من المحافظات، فيما تحذر الأرصاد من طقس الاثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري، وبعض الظواهر الجوية المؤثرة أبرزها نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع، والطقس اليوم وغدًا، وأماكن سقوط الأمطار، وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة.

الطقس اليوم وغدًا

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث تضرب الأمطار نحو 21 محافظة، بدايةً من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إلى جانب تكون صقيع على مزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجة الحرارة لمدة أسبوع

وتشهد درجة الحرارة لمدة أسبوع انخفاضًا ملحوظًا خصوصًا خلال الليل وفي الصباح الباكر، إذ من المتوقع أن تكون كالتالي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المحافظات، وذلك بنسبة حدوث 40% تقريبًا، بينما يزداد سقوط الأمطار بدءًا من الإثنين المقبل خصوصًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

الطقس غدا في مصر

وتشمل توقعات حالة الطقس غدا السبت في مصر، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والتي تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام القادمة

وبحسب توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة، فإنّ حالة الطقس يوم الأحد 28 يناير 2024 تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتضرب أمطار متفاتة الشدة، السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، يوم الاثنين 29 يناير 2024، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتأتي توقعات الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطغة.

كما إنّه من المتوقع، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60 وحتى 80 كم/س وارتفاع الموج من 3 لـ 4 أمتار.