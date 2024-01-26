5 طرق تساعدك على التخلص من برودة الجسم.. ما علاقة الأطعمة الحارة؟

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يشهده الطقس حاليًا، تزامنًا مع تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وفي ظل الطقس شديد البرودة الذي تشهده البلاد حاليًا، نستعرض عدة طرق يمكن من خلالها التخلص من برودة الجسم.

طرق التخلص من برودة الجسم.. أولها الجنزبيل

وفقًا لِما أوضحته الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، فإنه يمكن التخلص من برودة الجسم من خلال اتباع عدة طرق، في مقدمتها تناول المشروبات الساخنة، منها شاي الجنزبيل، الذي يعطي نكهة حارة تساعد على التخلص من برودة الجسم، والشاي الأخضر الذي يحفز وظائف الجسم لزيادة تدفق الدم، بالتالي تحقيق الشعور بالدفء، والقهوة كونها تمنح الجسم التدفئة وتقلل الشعور بالخمول والنعاس.

تناول الأطعمة الحريفة

من الطرق الأخرى التي يمكن اتباعها من أجل التخلص من برودة الجسم خلال فصل الشتاء، وتزامنًا مع الأجواء الباردة التي يشهدها الطقس في الفترة الحالية، تناول الأطعمة الحريفة الغنية بالبهارات بشكل عام، كونها تلعب دورًا كبيرًا في زيادة معدل حرق السعرات الحرارية، بالتالي تحقيق الشعور بالدفء؛ لذا لا مانع من تناول بعض هذه الأطعمة الحريفة عند زيادة الشعور بالبرد، لكن بكميات معتدلة لتجنب آثارها الجانبية.

اتباع نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي ضمن الروتين اليومي، من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التخلص من برودة الجسم، إذ يسهم النظام الغذائي الصحي في دعم جهاز المناعة، الذي يعتبر خط الدفاع الأول في الجسم، والمسؤول عن التصدي لكافة الفيروسات والبكتيريا الضارة التي يتعرض لها الشخص من وقت لتأخر، وبالتالي تقلقل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ممارسة التمارين الرياضية

وفقًا لِما قالته شيرين محمد، مدربة اللياقة البدنية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن ممارسة التمارين الرياضية من الطرق التي يمكن من خلالها التحلص من برودة الجسم والحصول على النشاط الكافي؛ لذا من الأفضل عند زيادة الشعور بالبرد ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، مثل المشي أو الجري، لكونها تزيد من حرق السعرات الحرارية.

فرك اليدين مع النفخ داخلهما

من الطرق الأخرى التي تسهم في التخلص من برودة الجسم خلال فصل الشتاء، هي فرك اليدين مع النفخ داخلهما، إذ يزيد هذا الاحتكاك من سخونة اليدين، بالتالي تحقيق الشعور بالدفء والتخلص من الكسل والخمول.