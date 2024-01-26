أول تعليق من أسرة العامري فاروق بعد وفاته: نسألكم الدعاء

بكلمات حزينة نعى أشقاء العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد إعلان وفاته متأثرا بإصابته بنزيف في المخ منذ شهر نوفمبر الماضي، إذ فقد الوعي ومكث على إثر إصابته في العناية المركزى حتى إعلان وفاته، وجاء أول تعليق من أسرة العامري فاروق من شقيقيه هشام وخالد عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أول تعليق من أسرة العامري فاروق

هشام العامري، شقيق الراحل العامري فاروق، نعاه بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري، وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي»ز

لم يكتف هشام بكلماته بل طلب من الجميع الدعاء قائلا: «سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب او عتاب».

تعليق أسرة العامري فاروق

الدكتور خالد العامري، أعلن موعد صلاة الجنازة في أول تعليق لأسرة العامري فاروق قائلا: «صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر.. رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، كان يعاني من تشوه بالشريان الوريدي منذ طفولته، بحسب الدكتور أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب وصديقه، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمظاهرة حب للعامري فاروق، إذ حرص المشاهير ونجوم الرياضة على دعمه خلال تعرضه لوعكة صحية.