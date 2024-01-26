سبب وفاة العامري فاروق.. إصابة خطيرة أبرز علاماتها ارتفاع ضغط الدم

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الرياضي، بعد إعلان وفاة نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، الذي غادر الحياة اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بمرض خطير، كان سبب مكوثه في أحد المستشفيات، فما سبب وفاة العامري فاروق؟

سبب وفاة العامري فاروق

سبب وفاة العامري فاروق، جاء نتيجة معاناته خلال شهر نوفمبر الماضي، من نزيف في المخ، أدى إلى دخوله المستشفى، وبقائه فيه حتى وافته المنية منذ قليل.

وبحسب موقع «مايو كلينك» فإن أعراض نزيف المخ، تتمثل في الآتي:

- صداع شديد.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالتشنجات.

- ضعف القدرة على تحريك الأطراف.

- الغثيان والقيء المستمر.

- صعوبة في الكلام.

- ضعف أو انعدام الرؤية.

وبحسب تصريحات محمد سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب لـ«الوطن»، فإنه يمكن أن يحدث نزيف المخ الذي توفي به العامري فاروق، بسبب الصداع، وارتفاع ضغط الدم.

إعلان وفاة العامري فاروق

وبعد معرفة سبب وفاة العامري فاروق، يشار إلى أن شقيقه الدكتور خالد العامري، قد أعلن وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.