سبب تدهور حالة العامري فاروق.. معلومات عن التشوه الشرياني الوريدي

ساعات حرجة يمر بها العامري فاروق، الذي يرقد في غيبوبة داخل المستشفى منذ أيام طويلة، إثر إصابته بنزيف حاد في المخ، بسبب أزمة يعاني منها منذ الطفولة، وجعلت حياته في خطر كبير، خلال الساعات المنقضية بالتحديد، بسبب تكرار النزيف بشكل مستمر، فما تفاصيل المرض الذي تسبب في تدهور حالة العامري فاروق الصحية؟

ما تشوه الشريان الوريدي الذي يعاني منه العامري فاروق؟

يعاني العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، من تشوه بالشريان الوريدي منذ طفولته، بحسب الدكتور أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب وصديقه، الذي أوضح أنه كان السبب في إصابته المتكررة بالنزيف في المخ.

يشار إلى أن التشوه الشرياني الوريدي، هو مجموعة متشابكة من الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تربط الشرايين والأوردة مباشرة، في غياب تام لشبكة الشعيرات الدموية الطبيعية التي تربط بينهما، ويمكن أن تكون في أي مكان في الجسم ليس في المخ فقط، لكن أكثر الأماكن شيوعًا هي الدماغ والحبل الشوكي ويسببان أزمات كبيرة، بحسب موقع موقع «المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية».

أعراض التشوه الشرياني الوريدي

الصداع.

النوبات المرضية.

الضعف أو الشلل.

الرؤية المزدوجة أو فقدان البصر.

صعوبة في الكلام أو البلع.

صعوبة في المشي أو التوازن.

الخطير في الأمر، أن بعض الحالات، التي تعاني من التشوه الشرياني الوريدي، قد لا يظهر عليها أي أعراض على الإطلاق، لكن يظهر الخطر حال التمزق، فمن الممكن أن يؤدي إلى نزيف داخل الجمجمة، ما بدوره يمثل تهديدًا مباشرًا على الحياة، لكن يختلف حسب حجمه وموقعه.

نصائح للمصابين بتشوه شرياني وريدي

من أجل تجنب المخاطر التشوه الشرياني الوريدي، يمكن تجنب الأنشطة التي يمكن أن تزيد من خطر النزيف، مثل الرياضة العنيفة أو رفع الأشياء الثقيلة، حال المعاناة من صداع شديد أو نوبة مرضية أو علامات أخرى على نزيف في الدماغ، يجب التوجه إلى المستشفى على الفور.