«صحة الدقهلية»: استفادة 2815 سيدة من خدمات قافلة «حقك تنظمي»

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة «حقك تنظمي» في مركز السنبلاوين، مؤكدا استفادة نحو 2815 سيدة من المركز بخدمات القافلة.

قافلة حقك تنظمي في الدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، أن القافلة في محافظة الدقهلية جاءت وفق جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة من أجل توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات بتلك المناطق.

وأكد أن القافلة قامت بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

استفادة 2815 سيدة من القافلة

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، أن إجمالي المنتفعات بلغ 2815 سيدة، وبلغ عدد الحاصلات على وسيلة 2115 سيدة، ضمن القافلة التي استمرت 3 أيام.