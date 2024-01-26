انطلاق قافلة دعوية كبرى في طوخ بالقليوبية.. «الدفاع عن الأوطان»

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، في إطار الجهود الدعوية لنشر الفكر الوسطي، مشيرا أن القافلة حملت عنوان «الدفاع عن الأوطان»، الذي يتواكب مع احتفال الدولة المصرية بعيد الشرطة الـ72.

الحفاظ على الأوطان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية الكبرى شهدتها مساجد قرية سنهرة مركز طوخ، حيث تم التوضيح أن الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد الشرع الشريف وأنه لا حياة بلا وطن وهو المعنى الذي لا يعرفه إلا من فقد الوطن وفقد معه كل ألوان الحياة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إن القافلة أقيمت في مساجد قرية سنهرة مركز طوخ، وانطلقت بلقاء واعظات القليوبية، حيث قامت الواعظتان تهاني عناني وفاطمة الجيوشي بالمشاركة في القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، وعقد ندوات توعية للسيدات بقرية سنهرة من خلال مساجد القرية.

المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة

كما تضمنت القافلة المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة للأئمة بمسجد الأربعين بقرية سنهرة ومجلس الصلاة على سيدنا محمد وأداء صلاة الجمعة.

حصن طفلك بمساجد القليوبية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال في إطار البرنامج الديني للوزارة للأطفال «حصن طفلك» والذي يضم عددا من الفقرات تضم قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية في إطار جهود المديرية في الاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى افتتاح مسجد سيدي مبارك بالشموت مركز بنها تزامنا مع القافلة بعد تجديده وإحلاله في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير بعض المساجد وتوسعتها تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».