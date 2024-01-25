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قافلة بيطرية مجانية وندوات توعوية لصغار مربي الماشية بنقادة في قنا

كتب:

رجب آدم
12:42 م | الخميس 25 يناير 2024
قافلة بيطرية -أرشيفية

قافلة بيطرية -أرشيفية

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.

القافلة الطبية 

وأضاف عبد الباقي أن القافلة الطبية  نجحت فى علاج عدد 130 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 117 حالة تناسلية وسونار ، بالإضافة إلى علاج عدد 135 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 4 حالات، فضلا عن علاج 1000 طائر وتحصين عدد 128 بالتحصينات الغير سيادية.

ندوات إرشادية لصغار المربين

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية ولتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية واهمية التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

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