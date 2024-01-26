الصالون الثقافي لحنان يوسف يحتفل باليوبيل الذهبي على ضفاف النيل تحت شعار «عام الرؤية»

في أجواء دافئة على ضفاف نهر النيل، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي احتفلت أسرة الصالون الثقافي باليوبيل الذهبي للصالون الثقافي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخمسين بعنوان: (2024.. عام الرؤية: مسارات وآفاق نحو التنوير)، بحضور عدد كبير من أعضاء الصالون من النخبة والأكاديميين والمتخصصين.

وأعربت د.حنان يوسف، رئيسة الصالون وأستاذ الإعلام الدولي ورئيس المنظمة العربية للحوار عن سعادتها بإستمرار الصالون خمسين دورة متتالية بنجاح كبير، واصفة تلك الرحلة بالذهبية.

وأشارت يوسف، أن استمرارية الصالون بشكل منتظم رغم وجود العديد من العراقيل مثل جائحة كورونا وغيرها يؤكد على وجود رسالة يؤمن بها أفراد الصالون من أهمية دور النخبة المثقفة العربية في التنوير و الوعي من أجل بناء الإنسان العربي، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مصر والعالم العربي، علاوة على المشاركة الفعالة للشباب، كل تلك العوامل تكاملت لاستمرارية رحلة الصالون حتى وصلنا إلى المحطة الذهبية الآن.

وتم تنظيم فعاليات الصالون غ من خلال عمل تقنية الزوم عن بعد لمشاركة أعضاء الصالون من خارج مصر بجانب الجلسة التي شارك فيها عدد كبير من النخبة والشباب حضوريًا، وذلك على ضفاف نهر النيل بالزمالك بالقاهرة .

وأعرب ضيوف الصالون عن سعادتهم البالغة باستمرارية الصالون، متمنين مزيد من التقدم الفترة المقبلة، وطرح العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمنطقة العربية كلها.

وأشار الحضور على أهمية تحلي الجميع بالرؤية المستقبلية خلال تلك الفترة التي تشهد العديد من التحديات والمخاطر على عدد من الأصعدة، وقبل ذلك أن يتوافر لنا رؤية أنفسنا كمرحلة أساسية.

وطالب الحضور بضرورة فتح المجال لوسائل الإعلام للاضطلاع بأدوارها في التوعية والتنمية المجتمعية للأفراد، كما طالبوا بضرورة أن يتحمل الإعلام المسئوليات الواقعة على عاتقه من خلال تفعيل أدواره التوعوية ودعم الجمهور بالمعلومات حتى يحصل على المعرفة.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف ان المنظمة العربية للحوار تستعد لاطلاق برنامج طموح خلال عام ٢٠٢٤ يعتمد علي رؤية تنويرية إصلاحية في كافة مجالات المجتمع بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها وزارة الثقافة والشباب والتعليم والجامعة العربية .

وقامت د.حنان يوسف في نهاية الصالون بإهداء الحضور نسخ من كتابها الجديد “ الرأي العام وصناعة الوعي " من اصدارات المنظمة العربية للحوار ، واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية لندى المنسي، عضو الصالون والمعيدة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، شدت فيها برائعة أم كلثوم (أنساك)، ثم تم التقاط الصور التذكارية على ضفاف النيل.