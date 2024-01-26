ضبط عنصر إجرامي بكفر الشيخ يروج للمواد المخدرة عبر «فيسبوك»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما – سلاح أبيض- مبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.