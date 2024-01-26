ضبط عنصر إجرامي بكفر الشيخ يروج للمواد المخدرة عبر «فيسبوك»
كتب:
محمد بركات
01:35 م | الجمعة 26 يناير 2024
وزارة الداخلية
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لترويج المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما – سلاح أبيض- مبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.