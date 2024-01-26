تشويق وغموض الساعة خمسة.. هاني خليفة بشكل مختلف في دراما رمضان 2024

6 سنوات كاملة ابتعد خلالها المخرج هاني خليفة، عن السباق الرمضاني، منذ عام 2018، حينما قدم مسلسل ليالي أوجيني بمجموعة من النجوم وحقق نجاحا جماهيريا، لينافس في موسم رمضان 2024، من خلال عمل درامي قوي.

هاني خليفة يعود لمسلسلات رمضان 2024

ومنذ عام 2018، ابتعد المخرج هاني خليفة عن السباق الرمضاني، إلى أن عاد مجددا هذا العام بواحد من مسلسلات رمضان 2024، وهو مسلسل الساعة خمسة، الذي يقدمه الفنان آسر ياسين وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد .

مسلسل الساعة خمسة.. 15 حلقة على شاشات المتحدة

وينتمى مسلسل الساعة خمسة إلى نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق و«الساسبنس» الذي يسيطر على الأحداث، والعمل من إنتاج محمد مشيش.

وكان قد تعاون المخرج هاني خليفة فى مسلسل ليالي أوجيني عام 2018 مع عدد من الفنانين من بينهم عمرو يوسف وأمينة خليل وكارمن بصيبص وإنجي المقدم وانتصار وأسماء أبواليزيد ومراد مكرم وليلى عز العرب، من تأليف سماء أحمد عبد الخالق.