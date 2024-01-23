بـ«رحلة 404» و«الساعة 5».. عودة هاني خليفة إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل

يشهد عام 2024 عودة سينمائية للمخرج هاني خليفة، وذلك من خلال عمل سينمائي يتم طرحه غدا في دور العرض، كما إنه يجهز عملا دراميا آخر في موسم رمضان المُقبل، وشارك خليفة في فيلم «مقسوم»، بالتعاون مع الفنانة ليلى علوي ومجموعة كبيرة من النجوم.

رحلة 404

يعود المخرج هاني خليفة إلى السينما من جديد بعد غيابة عن الساحة الفنية لمدة قد تصل إلى 9 سنوات، وذلك بعد توقيعه على فيلم «رحلة 404» الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، وبمشاركة مجموعة أخرى من الفنانين منهم: محمد ممدوح ومحمد فراج وشيرين رضا، كما أنه من تأليف محمد رجاء، وتدور الأحداث حول غادة التي تقع في مشكلة طارئة تجعلها بحاجة إلى المال، وذلك قبل سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ إلى ماضيها الملوث.

«الساعة 5»

ويقدم المخرج هاني خليفة عملاً درامياً بعنوان «الساعة 5» يشارك به في المارثون الرمضاني هذا العام، يتكون من 15 حلقة، وذلك بعد غياب عام عن الأعمال الدرامية، وتدور أحداث العمل في إطار الغموض والتشويق، كما أن الأبطال المشاركين فيه الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد.