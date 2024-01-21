أعمال جمعت المخرج هاني خليفة بالمؤلف محمد رجاء قبل «رحلة 404»

يترقب الجميع ثنائية المخرج هاني خليفة والسيناريست محمد رجاء، التعاون المٌثمر بينهما، لذلك ينتظر الكثيرون فيلم رحلة «404»، الذي يٌعيد تعاونهما مٌجددا، بعد فترة من النجاح معا.

فوق مستوى الشبهات

قبل فيلم «رحلة 404» الذي تقدمه الفنانة مني زكي، شارك الثنائي هاني خليفة، ومحمد رجاء في عدة أعمال سويا، من بينها مسلسل فوق مستوى الشبهات الذي قدماه في السباق الرمضاني لعام 2016، وقدمت بطولته الفنانة يسرا بالتعاون مع أحمد حاتم وشيرين رضا وغيرهما.

مسلسل الحساب يجمع

اجتمع هاني خليفة ومحمد رجاء في تقديم مسلسل «الحساب يجمع»، الذي جرى تقديمه في رمضان لعام 2017، قدمته الفنانة يسرا، وشاركها عدد من الفنانين كان من بينهم كريم فهمي، ومحمود عبد الغني، وإيمان العاصي، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الليلة واللي فيها

ثم عادا مجددا في عام 2022، ليُقدما معا مسلسل «الليلة واللي فيها»، الذي قدمته الفنانة زينة، ومعها عدد آخر من الفنانين، من بينهم علاء مرسي، وسماح أنور ومحمد شاهين، وأبي يوسف وغيرهم.

وخلال أيام ستشهد دور العرض السينمائية التعاون الجديد بين المخرج هاني خليفة والسيناريست محمد رجاء، من خلال فيلم رحلة 404، الذي يشارك فيه عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة منى زكي وسيتم طرحه يوم 25 يناير.