الحزام الناري سر غياب «صديق» العامري فاروق عن زيارته في المستشفى

تسببت معاناة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي من الحزام الناري في غيابه عن التواجد بجوار صديقه العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي كان يمر بحالة صحية حرجة، ووافته المنية منذ قليل.

طارق قنديل يبرر غيابه عن العامري فاروق

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل أنه أصيب بمرض لم يعرفه من قبل وهو الحزام الناري، الذي سبب له آلامًا خطيرة، وفي ظل ضغوط الحياة، وزاد من آلامه وجعه على زميله العامري فاروق لعدم قدرته على التواجد بالمستشفى بجوار زملائه وأهله ومحبيه.

وفاة العامري فاروق

وأعلن هشام العامري، شقيق العامري فاروق وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، قائلًأ: «بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي: العامري فاروق العامري، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب».

وقال عبر حسابه بـ«فيس بوك»، إن صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، مضيفًا: «رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة علي روحه الطاهرة».