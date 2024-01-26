حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت عدد من رئاسة ومراكز المدن بمحافظة الشرقية حملات مكثفة للإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملة لإزالة أقفاص حديدية على أراضٍ زراعية

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق من إزالة أقفاص حديدية وبلاط بحوض الدلالة على مساحة 6 قراريط، ونُفذت الإزالة الفورية على نفقة المواطن.

إزاله بناء مخالف بدور أرضي بقرية ميت بشار

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة من إزالة بناء مخالف بدور أرضي، بقرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة على مساحة 120 مترا، وجرى إيقاف الأعمال المخالفة.

رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي

كما تولت رئاسة مركز ومدينة فاقوس رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، وفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وتقليل الازدحام والتكدسات المرورية، وذلك في إطار توفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.