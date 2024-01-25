إزالة 4 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز، بتنفيذ حالتي إزالة بناحية بندر طهطا وحالتي إزالة بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب بإجمالي 4 حالات إزالة على مساحة حوالي 230 مترا تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

حملة إزالة بناء مخالف

وتمت الإزالة بناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإشراف المهندس على بهنس، ومحمد ثروت نائب رئيس المدينة ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا بالتنسيق مع مقاول الهدم باستخدام معدات الوحدة المحلية وتأمين قوات الأمن.

فرق رصد مكاني

ومن جانبه أكد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفقا للرصد المكاني.