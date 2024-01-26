«صحة المنيا»: إجراء 666 ألفا و818 تحليلا في معامل المستشفيات خلال عام

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الجمعة، عن إجراء عدد كبير من التحاليل الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

زيادة عدد الفنيين والأطباء العاملين

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن إجمالي عدد التحاليل التي أجريت خلال عام بلغ 666 ألفا و818 تحليلا، بينما بلغ عدد التحاليل التي أجريت خلال شهر يناير 2024 فقط 100 ألف و818 تحليلا.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد، مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالمنيا، أن هذه الزيادة في عدد التحاليل ترجع إلى عدة عوامل، منها زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات المعامل، وزيادة عدد الفنيين والأطباء العاملين بالمعامل، بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات التي تعمل فيها المعامل.

تحسين جودة الخدمات الطبية

وأشارت إلى أن التحاليل التي تم إجراؤها شملت جميع أنواع التحاليل الطبية، بما في ذلك التحاليل الطبية العامة، والتحاليل المعملية، والتحاليل الميكروسكوبية، والتحاليل الجينية، والتحاليل الإشعاعية.

وأكدت أن مديرية الصحة بالمنيا تحرص على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التدريب المستمر للفنيين والأطباء العاملين بالمعامل، وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.