محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، يرافقه اللواء صلاح الدياسطي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير الأمن المنيا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر قوات الأمن وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المقدم ضياء الزاهى رئيس أركان مطار المنيا، عامر طه رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة

شهد الحضور عزف الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، وقدم محافظ المنيا التهنئة لكل رجال الشرطة البواسل بتلك الذكرى التي ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة رجالها الأوفياء وعرفانا، وتقديرا لما يبذلونه من تضحيات وايمانا بالدور البطولي لرجال الشرطة، لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لوطننا.

التضحية من أجل الوطن والمواطن

أكد المحافظ أن عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، ونستلهم منها روح الفداء والعمل الجاد من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.