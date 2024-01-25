رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بالتأكيد على جاهزية المعدات تحسبا لموجة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتحرك الفوري للتعامل مع أي حدث طارئ، بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بمراكز المنيا.

التعامل مع موجة الطقس المتوقعة

أكد عامر طه رئيس مدينة المنيا جاهزية المعدات بمركز ومدينة المنيا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتحرك الفوري للتعامل مع الأزمات والأحداث، مُوجها غرف العمليات بالقرى بالتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لتفادى أي مٌعوقات قد تعيق الحركة بالشوارع.

وقال رئيس المدينة إن الوحدات المحلية جاهزة لموجة الطقس السيئ بقرى «صفط الخمار، بنى محمد سلطان، بنى أحمد الغربية، تلة، نزلة حسين، البرجاية، طوخ الخيل، دمشير»، حيث انتهت الوحدات القروية من اصطفاف معداتها للتحرك حال سقوط الأمطار.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتشهد محافظة المنيا موجة من الطقس السيئ وتراجع في درجات الحرارة، وتم تجهيز مخرات السيول بقرى شرق النيل تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.