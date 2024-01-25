إقبال على جناح المنيا بمعرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية في أسوان

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة، شاركت في معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي أقيم بمحافظة أسوان، لدعم الحرف التراثية واليدوية وخلق فرص عمل للشباب وتنشيط الاقتصاد المحلي.

دعم المنتجات الحرفية والتراثية

أوضح المحافظ في بيان، أن المعرض يأتي في إطار دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية عبر «منصة أيادي مصر» للحفاظ على الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية ومواجهة البطالة من خلال طرح هذه المنتجات أمام الأسواق المحلية والعالمية حرصا على تشجيع المنتج المصري.

إقبال متزايد على المعرض

جدير بالذكر، أن محافظة المنيا شاركت في المعرض بالعديد من المنتجات المتميزة تنوعت بين ( منتجات خشبية - فن الايمجرومي- السجاد اليدوي - الشنط الحرارية - منتجات الكريستال - منتجات الريزن والإكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه)، التي لاقت إقبالاً متزايداً من قبل الزائرين على المعرض وحققت نسب مبيعات مرتفعة بين المشاركين.