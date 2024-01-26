«والله وحشني صوتك».. أول تعليق لنجل العامري فاروق بعد وفاة نائب رئيس الأهلي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الرياضي، بعد إعلان هشام العامري، وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي غادر الحياة اليوم الجمعة، نتيجة إصابته في شهر نوفمبر الماضي، بنزيف في المخ، أدى إلى دخوله المستشفى، وبقائه فيه حتى وافته المنية.

أول تعليق لنجل العامري فاروق

جاء أول تعليق من إبراهيم نجل العامري فاروق، عقب وفاة والده في منشور على «فيسبوك»، إذ كتب: «وإن إلى ربك المنتهى وإنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير العامري فاروق وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، الحمد لله على كل شيء».

رسالة مؤثرة من نجل العامري فاروق

شارك إبراهيم نجل العامري فاروق، مشاعره الحزينة خلال فترة مرض أبيه، مع أصدقائه ومتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جاء ضمن رسائله التي كان يتمنى فيها شفائه: «والله وحشنى صوتك وأنت بتقولي أنت رجعت يا إبراهيم، ده أنا وصلت قبلك».

وبعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، خلال اليومين الماضيين، كتب منشورا آخر: «الحالة خطيرة جدا جدا، ولكن الحمد لله والدى ما زال علي قيد الحياة».