تفاصيل مرض تسبب في إصابة العامري فاروق بنزيف المخ.. ولد به وأدى لوفاته

خيم الحزن على جماهير كرة القدم، بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، نتيجة أزمة صحية حادة، إذ أصيب بنزيف حاد في المخ، ونقل على إثره إلى المستشفى، بحسب ما كشف شقيقه خالد العامري، عبر حسابه على «فيسبوك».

أوضح الدكتور أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب، وصديق العامري فاروق، أن الراحل كان يعاني من وصلة شريانية وريدية غير طبيعية في الأم الجافية منذ الولادة، ما جعلت الأمور غير مستقرة معه، بسبب ضعف الشريان، الذي يزيد من احتمالات النزيف مع أي ارتفاع في ضغط الدم.

«العامري فاروق عمل عمليات كتير جدًا، وركب درنقة جهتي اليمين واليسار، وبعد كدا حصله جلطة في رجله»، بحسب تصريح كامل لـ«الوطن».

وقال الدكتور مصطفى عباس استشاري مخ وأعصاب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النزيف في المخ يترك آثارًا سلبية على المخ، ولا يتم علاجه بسهولة، حتى أن الشخص قد لا يستطع أن يعود بصحته كما كان، ويمكن أن يؤدي النزيف إلى الوفاة، لأنه يضغط على خلايا ومراكز المخ، لذا يصعب علاجه.

تطورات خطيرة لنزيف المخ.. قد تنتهي بالوفاة

الإصابة بكدمات بالغة في المخ.

الإصابة بنزيف حاد في أحد أجزاء المخ، ولا يمكن علاجه بسهولة.

قد يتطور الأمر إلى الضغط على الدماغ والمخ.

يمكن أن يدخل المريض في غيبوبة تامة، ويفقد الوعي والتواصل مع من حوله.

يمكن أن يصل النزيف لوفاة المريض، نتيجة عدم القدرة على علاج المريض، بسبب حالته المستعصية.

يمكن أن يحدث إصابة عنيفة في المخ.

قد تحدث تشنجات في المخ.

صعوبة الشفاء من نزيف المخ

كان الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، قد تحدث خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نزيف المخ، الذي يحدث في 3 مستويات مستعصية، ولا يمكن الشفاء من هذا المرض بسهولة.

الفرق بين النزيف والارتجاج

ويعد نزيف المخ الذي يحدث بين العظام وغشاء الجلد، هو أقل الخطورة التي قد تحدث في هذه الحالة، وهو ما يختلف عن الارتجاج في المخ، الذي يقع البعض في لغط كبير، وتعد نسبة الوفيات في هذه الحالة صفر في المية، لأنها حالة سهلة يمكن السيطرة عليها، من خلال إجراء جراحة بسيطة في العظام، وهناك حالات أخطر من ذلك، قد تأخذ وقتًا حتى يطيب المريض، وفقا للحوفي.