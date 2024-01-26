بعد وفاة العامري فاروق.. اعرف أسباب نزيف المخ وأبرز أعراضه

حالة من الحزن سيطرت على كثير من جماهير الكرة المصرية ومتابعي الرياضة عموما، لا سيما عشاق المارد الأحمر، بعد إعلان خبر وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي عانى خلال الفترة الماضية من وعكة صحية شديدة، نتيجة إصابته بنزيف في المخ، بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي للنادي الأهلى، سعد شلبي، في تصريحات تليفزيونية سابقة.

وفاة العامري فاروق

أكد الدكتور خالد العامري، وفاة شقيقه العامري فاروق، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري، وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب»، متابعا: «صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر، بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل وعكة العامري فاروق الصحية

تعرض العامري فاروق في نوفمبر الماضي، لوعكة صحية شديدة، بعد إصابته بنزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم لديه، ما تطلب نقله إلى المستشفى وإجراء عدة عمليات جراحية، بحسب ما أوضحه المدير التنفيذي للنادي الأهلى، سعد شلبي، في تصريحات تليفزيونية سابقة، لذا يمكن الإشارة إلى أهم أسباب حدوث النزييف في المخ والأعراض المصاحبة له.

أسباب الإصابة بنزيف المخ

أوضحت الدكتورة عزة عبد الناصر، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، خلال حديثها لـ«الوطن»، أسباب الإصابة بنزيف في المخ، التي كانت كالتالي:

- عدم ضبط معدلات ضغط الدم.

- عيب خلقي في الشرايين مثل حدوث تمدد وراثي، ما يؤدي إلى انفجار في الشرايين وقت ارتفاع معدل ضغط الدم.

- وجود سيولة عالية في الدم، بسبب مشكلة في الدم أو الإكثار من تناول أدوية السيولة دون مراجعة الطبيب.

أعراض الإصابة بنزيف المخ

حول الأعراض المصاحبة لنزيف المخ، فقد شرحت «عزة»، أن الإصابة بالتجمعات الدموية أو نزيف المخ، دائمًا ما تأتي مصحوبة بعدة أعراض، تتمثل في:

- صداع مفاجئ.

- ارتفاع في ضغط الدم.

- ثِقل في حركة اليدين أو الرجلين.

- اعوجاج في الفم والوجه.

وأشارت «عزة» إلى أن أعراض الإصابة بالتجمعات الدموية أو نزيف المخ تتشابه مع أعراض الإصابة بجلطات في المخ، ويمكن الفصل بينهما، والتأكد من وجود نزيف في المخ من خلال إجراء الفحوصات الطبية والأشعة.