سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ (صور)

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، على مناطق عدة بالإسكندرية وبالتحديد أحياء المنتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك، حيث بدأت أمطار متوسطة ثم ارتفعت لتصل إلى مرحلة غزيرة على كل المناطق.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه جرى رصد سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة مع استمرار رفع الطوارئ تزامنا مع نوة الكرم والتعامل مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

تعامل لحظي مع أمطار الإسكندرية

وأضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى التعامل مع المناطق المعرضة لتجمعات المياه، حيث تعاملت معدات وسيارات شركة الصرف الصحي على الفور مع أكثر المناطق تعرضا لسقوط الأمطار وهما نفق شارع 45 بحي المنتزه أول ونفق المندرة بحي المنتزه ثان كونهما أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للمياه في فترات الشتاء على الإسكندرية.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إن الأمطار بدأت خفيفة على مختلف مناطق الإسكندرية فجرا وزادت غزارتها إلى متوسطة في الصباح وتجددت مع ظهر اليوم، إلا أنها لم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه تم استمرار تمركز 182 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات.