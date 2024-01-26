«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية كبرى بمساجد قلين

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد سيدي باشا التابع لإدارة أوقاف قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق قافلة دعوية كبرى إلى قلين

وشارك في هذه القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة أوقاف قلين، وعدد من الأئمة والخطباء.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سيدي باشا غنام بقلين، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد تفتيش قلين، كما تم عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد سيدي باشا، وقام جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء».

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.