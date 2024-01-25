وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: إقامة ملتقى فكري يوميا خلال رمضان بعد التراويح

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية قد أنهت الاستعدادات لإقامة الملتقى الفكري خلال شهر رمضان 1445هـ - 2024م، والذي يُعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ويحاضر فيه نُخبة من كبار العلماء.

موضوعات الملتقى

وذكر «بسيوني»، لـ«الوطن»، أنّه يتم إقامة الملتقى الفكري خلال شهر رمضان بشكل يومي، وتم اختيار موضوعات الملتقى وهي كالتالي: «أركان الإيمان - الصوم وأثره في السلوك - الوقاية خير من العلاج - آداب المساجد - من أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام - فروض الكفايات - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حفظ الجميل - انتصارات العاشر من رمضان - الإعجاز البياني في القرآن الكريم - إتقان العمل - الصدق في القبول والعمل - فضائل الذكر - مكانة الصحابة رضي الله عنهم - جبر الخواطر - دروس من يوم بدر - حقوق الوالدين - فضائل العشر - صدقة الفطر - دروس من فتح مكة - فضل قيام الليل - الدعاء وآدابه - شكر النعم - آداب الطريق - حق الجار - فضائل ليلة القدر - صلة الأرحام - حسن الخاتمة - آداب العيد».

تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية والعلمية

وأوضح «بسيوني»، أنّ الملتقى يُحاضر به عدد من كبار العلماء من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف، لافتاً أنّ الملتقى الفكري يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية والعلمية، وفي إطار استعدادات مديرية أوقاف كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.