إحالة 195 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن إحالة 195 مخالفة تموينية للنيابة العامة لإعمال شؤونها بعد أن تم عمل حملات مفاجئة من قبل اللجنة الخماسية المكونة من التموين والصحة والبيئة والبيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين.

حملات تموينية في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الحملات جاءت في 10مراكز شملت نبروه والمطرية ومنية النصر والمنزلة وميت غمر والسنبلاوين وشربين ودكرنس وبني عبيد والمنصورة.

ضبط مخالفات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات كالتالي:

- محاضر مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها.

- محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

- محاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

- محاضر ذبح خارج السلخانة وحاضر بيع بدون فواتير.