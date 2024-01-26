5 مباريات في الجولة 17 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت مباريات الجولة السابعة عشر لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بإشراف عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة.

مباريات السبت

وذكرت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، أن مباريات الجولة الـ17 تنطلق عصر الغد وجميعها في نفس التوقيت، حيث يستضيف مركز شباب كفر بولين نظيرة الترام على ملعب كفر بولين، كما يلتقي مياه البحيرة مركز شباب العامرية على ملعب مياه البحيرة، ويواجه فريق مركز الدلنجات نظيره المنتزه على ملعب مركز شباب الدلنجات.

مواعيد المباريات

كما أشارت منطقة الإسكندرية إلى أن مباريات دوري القسم الثالث في جولتها السابعة عشر، يواجه فيها فريق مركز شباب المعمورة نظيره أصحاب الجياد على ملعب المعمورة، ويستضيف مركز شباب إيتاي البارود نظيره مركز شباب أبو المطامير على ملعب إيتاي البارود، فيما جنبت القرعة فريق بدر اللعب في هذه الجولة، بالإضافة إلى فريق مركز شباب أبو حمص، نظرا لانسحاب فريق نهضة العامرية، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.