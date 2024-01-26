«السياحة»: مصر حققت رقما قياسيا في أعداد السياح خلال عام 2023

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، حققت رقما قياسيا حيث زار مصر خلالها نحو 14.9 مليون سائح، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة تتراوح ما بين 25% - 30% سنوياً، بما يساهم في زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل.

المقصد السياحي المصري يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة

وأضافت غادة شلبي خلال كلماتها بالفعالية الثانية لعيد العِلم، والتي نظمتها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، تحت عنوان «البحث العلمي في صناعة السياحة والضيافة.. من النظرية إلى التطبيق»، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة لا مثيل لها، منها امتلاكه العديد من المنتجات السياحية، وهي: السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتة إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على الترويج لهذه المنتجات.

التسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحي المصري

وأشارت نائب وزير السياحة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار في التعامل جراء الأحداث الراهنة التي شهدتها المنطقة، لافتة إلى أن الزيادة التي شهدتها مصر في الربع الأخير من عام 2023 بمعدلات السياحة جاءت نتيجة خطة واضحة ركزت على مستهدفات محددة، اتسمت بالاحترافية والتسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحي المصري، والعمل على بث الرسائل الإيجابية عن أمن المقصد السياحي المصري، وذلك لطمأنة منظمي الرحلات والسائحين.