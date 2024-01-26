تصدير 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14057 طنا، تشمل 1077 طن ملح و1700 طن مولاس و9440 طن يوريا و1840 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28261 طنا، تشمل 16538 طن ذرة و491 طن خشب زان و3907 طن قمح و4000 طن سكر و1150 طن خردة و2175 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 140 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 120718 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162010 طنًا، كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6474 طن قمح، متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وشبرا وإمبابة وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3958 شاحنة.