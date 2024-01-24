تصدير 898 حاوية مكافئة وبضائع متنوعة عبر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، ليصل الإجمالي إلى 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفا و687 طن فاصوليا معبا، و2906 طن كلينكر و5242 طن ملح صب و1260 طن مولاس و1344 طن ملح معبأ و705 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19468 طن تشمل 100 طن ذرة و425 طن خشب زان و6700 طن قمح و3433 طن سكر و8810 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 898 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 888 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3462 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129910 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 166893 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5414 شاحنة.