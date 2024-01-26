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«العدل الدولية»: العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف الضحايا وتدمير البيوت

كتب:

عمرو صالح
02:50 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قالت رئيس محكمة العدل الدولية جون إي دونوغيو، إنه في الخامس من يناير الجاري، كتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة: «مع الأسف الدمار والقتل يستمر».

الصراع القائم في قطاع غزة

أضافت: «المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام خرج تصريح عن مفوض العام لـ(أونروا) في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم، قال فيه: (كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس)، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة، وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى».

وتابعت: «المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى، في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت أن 15 % من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثي الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية».

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