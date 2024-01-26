مندوب فلسطين بـ«حقوق الإنسان»: «العدل الدولية» ستتطرق إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، السفير إبراهيم خريشة، أن محكمة العدل الدولية ستتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن جنوب أفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن حال عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة، مؤكدًا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية إعلان تدابير إجرائية قبل المرافعات لمنع إسرائيل استمرارها في الإبادة الجماعية.

وشدد إبراهيم خريشة، على أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل في مجلس الأمن من خلال استخدام حق الفيتو، مشيرًا إلى أنه على أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل ومحاكمة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة، موضحا أن الولايات المتحدة تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وماليا، وتشارك الاحتلال الإسرائيلي عـدوانه على القطاع.