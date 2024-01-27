رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق

كتب:

محمد سيف
07:04 ص | السبت 27 يناير 2024
الدواجن البيضاء - أرشيفية

الدواجن البيضاء - أرشيفية

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 27-1-2024، تراجعًا خلال التعاملات الصباحية بلغ جنيهين، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات المسائية أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم 

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-1-2024، في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المُعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، وتُباع في الأسواق للمستهلك، بنحو 74 جنيهًا. 

- سجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم السبت 27-1-2024، 76 جنيهًا في أرض المزارع، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بنحو 82 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي، في بورصة الدواجن اليوم، 99 جنيهًا في مزارع الفراخ، وتُباع للمستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو.

- روزي برابر 17 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 40 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- بط فرنساوي 30 جنيهًا.

- بط مولار 40 جنيهًا.

- كتكوت جيل تاني 12.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. اعرف بكام

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. انخفاض الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.. «اعرف وصلت لكام»

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. مستقرة
بقلم محمد سيف