أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 27-1-2024، تراجعًا خلال التعاملات الصباحية بلغ جنيهين، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات المسائية أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-1-2024، في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المُعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، وتُباع في الأسواق للمستهلك، بنحو 74 جنيهًا.

- سجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم السبت 27-1-2024، 76 جنيهًا في أرض المزارع، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بنحو 82 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي، في بورصة الدواجن اليوم، 99 جنيهًا في مزارع الفراخ، وتُباع للمستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو.

- روزي برابر 17 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 40 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- بط فرنساوي 30 جنيهًا.

- بط مولار 40 جنيهًا.

- كتكوت جيل تاني 12.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.