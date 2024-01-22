أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. مستقرة

تواصل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم استقرارها التي عيله منذ تعاملات، أمس، في الأسواق المصرية، ذلك الثبات المستمر نتيجة التوازن القائم الفترة الحالية بين العرض والطلب، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

وتسعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم والتي جاءت كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

- يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزرعة 68 جنيه كما تباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 75 جنيهًا.

- فيما يصل سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة إلى 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 130 جينهًا.

- أما سعر كيلو البانية يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 170 و190 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كيلو الشيس طاووق اليوم الاثنين ما بين 180 و195 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية تشهد ثباتاً ملحوظاً ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و5 جنيهات فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 24 و24.5 جنيه أما سعر كتكوت ساسو يتراوح ما بين 15 و16 جنيه كما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 12 و13 جنيها.