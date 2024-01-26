أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024، حيث سجلت في المزرعة نحو 64 جنيهًا للكيلو، و76 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 26 -1-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء

تباع الفراخ البيضاء بنحو 64 جنيهًا من أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 76 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024 بنحو 104.3 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلك بنحو 127 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 80 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 97 جنيهًا للكيلو.