العدل الدولية: رصدنا خطاب الكراهية والتجرد من الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة لاحظت القلق المتزايد من خطاب الكراهية والتجرد من الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "جنوب إفريقيا طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من أعمال الإبادة الجماعية وأي أعمال تنتهك المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا أن تطلب من إسرائيل الالتزام بهذا، ونقدر حق الشعب الفلسطينيين".

وتابعت: "لدينا السلطة لاتخاذ تدابير مؤقتة إذا كان هناك انتهاك للإجراءات القضائية أو تداعيات أخرى، والقرارات التي سنتخذها مرهونة بشروط انتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما أن منع مجموعة كبيرة من البشر من حقهم في منع الإبادة يصدم الإنسانية وهي خسارة كبيرة وتتنافى مع الأخلاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويجب حمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية وما يتصل بالمادة الثالثة من الاتفاقية ومن حق جنوب أفريقيا أن تطلب من إسرائيل الالتزام ببنود الاتفاقية".