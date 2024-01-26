«الحرية المصري»: الحوار الوطني يمكنه إيجاد حلول واقعية للأزمات الاقتصادية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، يشارك فيه الخبراء، والنظر في الظروف والأزمات الدولية والإقليمية المحيطة، بمثابة بوابة أمل يفتحها لنا الرئيس عن طريق إيجاد حلول وأفكار جديدة للوصول إلى أفضل وضع اقتصادي وحل أزمات المواطن البسيط واستقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم.

عوامل تؤثر على اقتصاد مصر

وأضاف عطية، في بيان صادر اليوم، أن مصر الوضع الاقتصادي في مصر متأثر بعدة عوامل أغلبها كانت خارجية ومرتبطة بالأوضاع الإقليمية ودول الجوار والتذبذب في أسعار العملات، مما يؤدي إلى تذبذب في الأسعار وعدم استقرار السوق المصري.

وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها دور كبير في ضبط الأسواق، ووقف استغلال محتكري السلع وتجار السوق السوداء، لذلك يجب مراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار عن قرب يوميا، حتى يمكن لنا الوقوف عند حد معين في أسعار السلع.

نجاح كبير في الحوار الوطني

وأكد أمين محافظة المنيا، أن الحوار الوطني حقق نجاحا كبيرا مسبقا، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا أيضا بالملف الاقتصادي، فنحن نملك كوادر لديها الأفكار الغنية القادرة على حل الأزمات والعمل على تخطيها.