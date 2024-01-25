أيمن محسب: الحوار الوطني قدم خدمات اقتصادية لمصر لم تكن موجودة (فيديو)

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد إعادة الحوار الوطني مرة أخرى، فإن هناك عددا ضخما من المنتمين للحوار الوطني يعملون باستمرار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم لمصر خدمات اقتصادية لم تكن موجودة من قبل.

الحوار الوطني أعاد الحراك السياسي الحقيقي

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «الحوار الوطني أعاد الحراك السياسي الحقيقي والتآلف حول وحدة الوطن، وترك لأول مرة فى تاريخ مصر الأيدلوجيات السياسية، وأصبح الوطن هو من يهم كل من يجلس على طاولة الحوار الوطني وسط وجود الكثير من الخبراء والمتخصصين».

وتابع: «هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن القيادة السياسية دائمًا وأبدًا تتسق مع استراتيجيتها، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا إلى الحوار الوطني للمرة الأولى ظن البعض أن الحوار هو مقدمة سياسية من أجل الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد نجاحه في الانتخابات، عاودته، لاستكمال الحوار والاستفادة من خبرات مصر ليكون صناع القرار هم المصريون بأيديهم».

وأكمل: «الرئيس السيسي لا يضع أمامه سوى المواطن المصري، وما قدم في المرحلة الأولى كان عبارة عن مقترحات قابلة للتنفيذ، وقد استفادت منه الحكومة بشكل كامل، وأصدرت حوالى 22 قرارا منها 18 خارج فقط من الحوار الوطني بمخرجاته».