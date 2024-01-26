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محكمة العدل الدولية: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
02:59 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين يجب حمايتهم ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.

أضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".

وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني ماتوا، وهناك أكثر من 66 ألف إصابة، وأكثر من 300 ألف بيت جى تدميره، ونحو 1.7 مليون شخص جرى تهجيرهم".

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بقلم شريف سليمان